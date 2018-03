Máxima draagt bijzondere ketting bij een van haar favoriete jurken

Koningin Máxima was vanochtend aanwezig bij de opening van de Nationale Week van het Geld. Ze droeg een jurk die ze al meerdere malen aan heeft gehad, maar de ketting waar ze voor koos hadden wij nog niet eerder gezien.

De jurk die koningin Máxima draagt is een jurk van haar favoriete modehuis Natan. De ketting – of misschien moeten we het een accessoire noemen – droeg ze niet eerder. Het merk van het collier met kralen en veren is niet bekend, maar hij maakt haar outfit wel weer helemaal anders:



Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP.