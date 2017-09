Koningin Máxima laat haar blote jurk wat 'netter' maken

Koningin Máxima vond de jurk van Moda Operandi wat aan de blote kant.

Daarom liet ze het decolleté van de jurk wat ‘hoger’ maken.

Evenement

Te zien is op een foto van het origineel hoe de blauwe japon een vrij diep decolleté heeft. Wanneer Máxima ‘m draagt is de jurk duidelijk wat aangepast en zo een beetje kuiser. De koningin draagt het kledingstuk tijdens het benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in het Concertgebouw.

Het was een speciaal diner: er waren optredens van artiesten als Ali B en het pianoduo Arthur en Lucas Jussen. De opbrengsten gaan naar 2 projecten van het Prinses Máxima Centrum: zo wordt er gespaard voor ouder-kindkamers en een intra-operatieve MRI. Zie hier het verschil tussen het origineel en de versie van Máxima:

Verbetering of niet? Koningin Máxima liet haar jurk van @modaoperandi wat ‘opkuisen’… (foto Máxima: @robinutrecht1) pic.twitter.com/9O8xoAisFF — Rick Evers (@Rick_Evers) 5 september 2017

Maar wat staat het haar fantastisch: Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: ANP