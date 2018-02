Máxima draagt iets dat ze bijna nooit aanheeft: een bodywarmer

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn voor een kort bezoek in China.

Voor de gelegenheid trekt Máxima weer iets spectaculairs uit haar kast.

Met een kleurtje erbij

Ze kiest voor een zwarte pantalon en een gewatteerde ‘bodywarmer’ van het merk Max Mara. Het kledingstuk wordt ook wel een lang gilet genoemd. We zien dit de koningin niet vaak dragen. Ze draagt over haar outfit heen een beige mantel, die ze zorgvuldig over haar schouders drapeert. En zien we daar nou ook een kanariegeel sjaaltje rondom haar nek? Al met al een geweldige outfit.

Máxima kleedt zich tijdens het werkbezoek regelmatig om. Op het moment dat zij en Willem-Alexander premier Li ontmoeten in China, draagt ze een paarse jurk met oranje stiksels:

