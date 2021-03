Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Dit keer schrijft ze over de verjaardag van haar vriendin.

Bijna negen maanden zijn we op streek en mijn verkering is jarig. Zo’n eerste verjaardag is altijd een spannende. Wat geef je voor cadeau? Komt er familie? Wat zijn de verwachtingen en tradities bij je nieuwe lief? Al maanden schreef ik cadeau-ideeën op een lijstje achterin mijn agenda (ja, ik heb nog een papieren exemplaar) en na enkele subtiele doch welkome hints was ik eruit. Ik zou haar een mini-break cadeau geven. Een paar nachtjes logeren, ergens op een mooie plek. Appeltje eitje. Zou je denken.

Met een land in lockdown is aan een stedentrip nu geen eer te behalen, dus het moest natuur worden. Gelukkig houden we allebei – lekker lesbisch – van wandelen en fietsen. Mijn verkering zoekt de routes uit en ik regel de natjes en droogjes voor onderweg. Normaal had ze altijd dominante types zegt ze, die de weg uitstippelen en de kaart lezen. Ik ben meer van het volgzame soort.

Zo’n eerste verjaardagsplan voelt dan ook als een afstudeerproject. Je zet meteen de toon voor de (hopelijk) vele jaren die volgen. Te klein – en dus te gierig – is een no-go. Te groots en meeslepend is ook ongepast. Een eerste cadeau is een soort presentatie van je persoonlijkheid. Doe je moeite? Zie je die ander echt? En dan moet het taartmoment met de familie dus nog komen.

Schaapskooi

Goed. Dus ik vond uiteindelijk een oude schaapskooi in Drenthe (dat klinkt overigens zwoeler dan het is), midden in het bos en met een sauna binnen handbereik. Klik, pay, hoppakee. Drie pogingen had ik gedaan om het cadeau alvast te geven, en daarmee de verlossing van mijn eigen zenuwen te kopen, maar uiteindelijk heb ik keurig gewacht tot de officiële felicitatie bij het ontbijt op bed. Verkering blij, ik opgelucht.

Romantiek

Bij aankomst staat Gerrit (de eigenaar) ons al op te wachten. En wanneer hij midden in zijn uitleg over de WiFi en de Sonos zit, sluit zijn vrouw Hélène ook aan. Of we fietsen wilden huren (ja), of we de daghap wilden bestellen (ja), of we een glas rode wijn van het huis wilden (ook ja). Glunderend van geluk stapten we door de kleine blauwe deur de romantiek tegemoet.

“Zouden ze doorhebben dat we een stelletje zijn?” vroeg mijn verkering.

“Ik heb toch duidelijk ‘mijn vriendin’ geschreven,” zei ik.

De schaapskooi is prachtig. Knus, lief en helemaal van hout. Joekel van een sauna in de badkamer, muziek door de kamer. Yes!

“Ik kijk ook nog even boven,” zei ze.

Verjaardagsherinnering

Ze zwaait de slaapkamerdeur open en valt stil. Op de houten blauwe deur hangt een hartje. Misleidend, zo blijkt, want van queensize geluk is geen sprake. Aan weerszijden van de kamer staat een piepkleine enkelaar. No sex in the champagne room blijkbaar.

Geen nood. We hebben een sauna en Sonos. Wilder wordt het niet met twee blonde krullenbollen in de schaapskooi. Tijdens ons doordeweekse weekend rijden we per ongeluk een keer off road en gieren erom. We smullen van Gerrits zwaardvis. We proberen samen een selfie te maken, maar dat is dus niet te doen met twee vrouwen. ‘Niet zo, met die dikke kop!’ (ik). ‘Nee, niet die met die rooie neus!’ (zij). Uiteindelijk hebben we na mini-break van 96 uur anderhalve selfie en één enkel portret. Gelukkig is samen schateren ook een ontzettend lekkere verjaardagsherinnering.

Beeld: privé