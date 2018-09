Allebei lang, blond en slank. Toch zou je niet zeggen dat Claudia de Breij en koningin Máxima zoveel op elkaar lijken. Wacht maar tot je déze foto ziet.

“Zoek de verschillen”, schrijft Jessica van Geel, de vrouw van Claudia, bij het plaatje. Op de foto zie je onze koningin en de cabaretière allebei stralend in een beige trenchcoat van Burberry. Twee druppels water, niet waar? Daar zijn haar volgers het wel mee eens. “Ik zie geen verschil” en “Er zit een Máxima in ons allemaal”, klinkt het op Instagram.

Nonchalant

Dat onze koningin een ware fashion queen is weten we natuurlijk allang. Maar ook Claudia houdt dus wel van een koninklijke kledingstijl. Net als Máxima draagt ze de jas nonchalant over haar schouders. Wat staat de trenchcoat beide vrouwen toch mooi. Een klassiek gevalletje van: wie staat het beter? Wij kunnen niet kiezen. Jij?

Bron: Instagram. Beeld: ANP