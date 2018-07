Koningin Máxima met 'donut' op haar hoofd in een kleur gespot die ze zelden draagt

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn samen naar de Antillen gegaan.

Een kort bezoek, dat wel, want het koningspaar is slechts 2 dagen op Curaçao. Toch genieten ze ondanks hun vele bezoeken ook van het zonnetje. Want mooi weer is het niet alleen in Nederland.

Voor de gelegenheid trekt Máxima iets felgroens uit haar kledingkast: een lekkere opvallende kleur waar we haar niet vaak in zien. En om het geheel af te maken, draagt ze een ‘donut’ op haar hoofd. Het is een soort tulband met een open bovenkant. Ze draagt er een van het merk Fabienne Delvigne. Dat lijkt nodig te zijn: aan het haar van de koning te zien waait het nogal op het eiland.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP