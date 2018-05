Maandag ging het driedaagse werkbezoek van koningin Máxima in India van start. De Koningin verblijft in de miljoenenstad New Delhi om namens de Verenigde Naties (VN) te praten over het verbeteren en vergroten van de toegankelijkheid tot financiële diensten in het land.

Ook vanmorgen verliet de koningin weer vroeg haar hotel voor een aantal afspraken. Ze koos vandaag voor een prachtige gele maxirok, een crèmekleurige blouse met lange mouwen en platte schoentjes. In haar hand heeft de koningin een sjaal in dezelfde kleur als haar blouse. De gele oorbellen matchen prachtig met haar rok.

Libelle’s verslaggever Barbara Schneemann reisde mee naar India en maakte dit filmpje van de stralende koningin:

Prachtige sjaal

Gisteren had de koningin een aantal besprekingen met vertegenwoordigers van VN-organisaties en Indiase instellingen. Máxima droeg voor de gelegenheid een lichtblauwe jurk met een prachtige sjaal.

