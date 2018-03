Máxima gespot in broek van 6 euro

Of het nu een peperdure designerjurk is, of een pantalon uit de sale: koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Zo ook tijdens NLdoet afgelopen zaterdag, terwijl de broek die ze daar droeg maar 6 euro kost.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima deden mee aan de vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds. Vanwege de activiteiten die gepland stonden, koos de koningin voor een makkelijke, maar trendy outfit.

Spotgoedkoop

En blijkbaar is onze koningin niet vies van een beetje uitverkoop. De broek die ze tijdens NLdoet droeg, komt namelijk van de ZARA vandaan en kost in de sale maar 6 euro. De Spaanse website ¡Hola! herkende de broek en zoals je wel kunt verwachten is ‘ie nu gelijk uitverkocht. Naast deze spotgoedkope broek droeg Máxima ook een prachtige rode jas van Max Mara.

Combineren

Maar dit was niet de eerste keer dat onze koningin in goedkopere kleding werd gespot. Merken als ZARA en Cos combineert ze graag met wat duurdere mode-items. Ook voor de prinsesjes shopt ze regelmatig bij ZARA.

Ook zo’n leuke broek met zijstreep hebben? Wij zetten een aantal toffe exemplaren op een rijtje:

Bron: ¡Hola!. Beeld: Getty Images