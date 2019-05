Koningin Máxima steelt opnieuw de show in feestelijke gouden top

Koning Willem-Alexander en Máxima zijn woensdagavond aanwezig bij de 72e editie van ‘The Holland Festival’. Een feestelijke gelegenheid die vraagt om een feestelijke outfit.

Koningin Máxima weet natuurlijk als geen ander wat je moet dragen naar een gelegenheid met een feestelijke dresscode. Keer op keer weet te ze weer verrassen. Woensdagavond koos ze niet voor een chique jurk, maar voor een opvallende gouden top met een broek in dezelfde kleur van Claes Iversen. En dat staat haar fantastisch:

De 72e editie van internationaal podiumkunstenfestival @HollandFestival is t/m 23 juni te bezoeken. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn aanwezig bij de openingsvoorstelling: muziektheaterstuk The Head & The Load van William Kentridge. #hf19 https://t.co/ZvKNwbKNpM pic.twitter.com/Js53rQFLnt

— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 29 mei 2019