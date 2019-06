Koningin Máxima draagt prachtige groene avondjurk tijdens staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen van 12 tot en met 14 juni een staatsbezoek aan Ierland. Voor het staatsbezoek op woensdagavond koos Máxima voor een prachtige avondjurk.

Een staatsbanket vraagt om een feestelijke jurk en Koningin Máxima koos woensdagavond dan ook voor een prachtige jurk van Jan Taminiau in de Ierse groene kleur. Deze jurk droeg onze koningin al eerder naar de bruiloft van Marianne Goulandris en tijdens een staatsbezoek in Portugal. Wij snappen best dat je zo’n prachtige jurk niet in de kast laat hangen:

Koningin Máxima draagt smaragdgroene japon tijdens staatsbanket Ierland

Extra bijzonder: Máxima draagt Juliana’s favoriete smaragden:

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP