Koningin Máxima laat zien dat een grote hoed elke outfit beter maakt

Aambeien zijn vervelend en pijnlijk. Het is een kwaaltje waar veel mensen last van hebben, maar we vanwege schaamte nauwelijks over praten. Maar wat is het wondermiddel bij gedonder daaronder?

Heeft het wel zin om aambeienzalf te smeren of zijn er andere tips tegen die vervelende bultjes?

Wat zijn aambeien?

Aan de binnenkant van de anus, in de endeldarm, zit een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes. Als deze aders opzwellen en uitstulpen, noemen we dit aambeien. Soms zitten de aambeien in de anus, maar ze kunnen ook naar buiten komen. Er wordt dan gesproken over inwendige of uitwendige aambeien.

Aambeien zijn onschuldig, maar je kunt er wel veel last van hebben. Met name mannen en vrouwen boven de 50 jaar hebben last van dit kwaaltje.