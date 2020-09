Máxima gespot in betaalbare Zara-outfit (die ze eerder droeg in beige)

Koningin Máxima ziet er altijd stijlvol uit. Ook tijdens haar werkbezoek van donderdag was ze weer om door een ringetje te halen. En goed nieuws: haar outfit is hartstikke betaalbaar. Ze kocht de ton-sur-ton-look namelijk bij de Zara.

En er hangt een vergelijkbaar setje in haar kledingkast.

Advertentie

Werkbezoek

Donderdagmiddag was koningin Máxima te vinden in buurthuis Thuis, in West-Rotterdam. Met het project ‘Samen ouder in West’ wil het buurthuis eenzaamheid onder ouderen in de wijk tegengaan. Het Oranje Fonds, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermpaar van zijn, steunt dit initiatief.

Initiatief

Máxima ging dan ook op werkbezoek bij het buurthuis. Zij sprak daar met de initiatiefnemers over het doel van ‘Samen ouder in West’, maar ook over de impact van de coronacrisis in de wijk. De initiatiefnemers vertelden dat zij met activiteiten en projecten de eenzaamheid in de buurt willen tegengaan. Vooral de ouderen in de buurt krijgen met het project extra aandacht.