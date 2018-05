Koningin Máxima is in India en Libelle is erbij...

De koningin is voor de Verenigde Naties (VN) drie dagen op werkbezoek in India om te praten over het verbeteren en vergroten van de financiële diensten in het land. Libelle’s verslaggever Barbara Schneemann reist met de koningin mee.

Máxima bezoekt het land in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN en is uitgenodigd door de Indiase regering. Maandag had de koningin een aantal besprekingen met VN-organisaties en Indiase instellingen die betrokken zijn bij het verbeteren en vergroten van de toegankelijkheid tot financiële diensten in het land. Vanmorgen sprak ze tijdens een veldbezoek over geldzaken met Indiase vrouwen die cricketballen naaien (zie video).

Libelle’s Barbara aan het werk:





Het werkbezoek van koningin Máxima in India duurt nog tot en met woensdag 30 mei.

