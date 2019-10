Bééldig! Máxima schittert in sari tijdens staatsbezoek India

Wat is koningin Máxima toch een plaatje. Momenteel steelt ze de show tijdens een staatsbezoek aan de Republiek India.

Op uitnodiging van president Ram Nath Kovind brengen koningin Máxima en koning Willem-Alexander van 14 tot en met 18 oktober een bezoek aan New Delhi, Mumbai en de staat Kerala.

Staatsbezoek India

Maandag begon het staatsbanket in New Delhi, waar Indiase president en zijn echtgenote Savita het Koninklijk Paar ontvingen in het presidentieel paleis.