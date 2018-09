Máxima reageert hartverwarmend en grappig op jonge muzikant

Oh, wat zijn we toch dol op onze koningin. Koningin Máxima doet niet alleen alles wat ze doet goed, ze is ook nog een warm en vooral: menselijk.

En dat zien we ook weer in dit lieve filmpje, geplaatst op het officiële Instagramaccount van het Koninklijk Huis. In de video is de jonge muzikant Maarten (10) op bezoek bij niemand minder dan koningin Máxima. En… hij heeft zijn trombone meegenomen! Maarten wil later graag professioneel muzikant worden en laat nu al zien wat hij in huis heeft. Onze koningin is duidelijk onder de indruk van zijn muzikale kunsten en moedigt Maarten aan.

Máxima die een olifant nadoet

Grappig detail: koningin Máxima maakt in de video van haar armen en handen een grappige slurf. Ofwel: onze koningin doet een olifant na. En dat maakt haar nóg charmanter dan ze al was.

Meer zien? De video is een aan aankondiging van het NPO programma Meer muziek in de klas. Het programma is vanaf morgen op de buis, om 17.15 op NPO Zapp.

Bron: Instagram Koninklijk Huis. Beeld: ANPfoto.