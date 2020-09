Máxima steelt op Prinsjesdag de show met een bekende jurk

Elk jaar zijn we weer nieuwsgierig met wat voor prachtige jurk Máxima naar buiten komt tijdens Prinsjesdag. Dit jaar steelt ze de show in een jurk die ze al eens eerder droeg in 2018.

Máxima verscheen in een gelaagde, gele japon van zijde van ontwerper Claes Iversen. Opvallend: deze jurk droeg ze eerder in 2018 tijdens het officiële bezoek van het Jordaanse koningspaar. De kleur is op verzoek van de koningin net een paar tinten donkerder gemaakt.