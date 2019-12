Wauw: koningin Máxima glittert in een kerstjurk met pailletten

Koningin Máxima is woensdag aanwezig bij de opnamen van het Kerst Muziekgala 2019 en schittert in een prachtige kerstjurk met pailletten.

Máxima is erevoorzitter van het platform Méér muziek in de klas en kon het daarom niet laten even langs te gaan bij de opnamen van het Kerst Muziekgala.

Glitter

Voor deze speciale gelegenheid heeft onze koningin een feestelijke kerstjurk aangetrokken. Ze draagt een zwarte paillettenjurk van Nina Ricci. Nieuw is de jurk niet, want Máxima heeft ‘m eerder al tijdens een concert in Brussel gedragen en ook tijdens 2 werkbezoeken in Duitsland haalde ze de glitterjurk tevoorschijn.

Gala

Het Muziekgala bevat optredens van de Grootste Schoolband van Nederland bestaande uit kinderen afkomstig uit alle provincies. Ook zijn er optredens van onder anderen Wibi Soerjadi, Suzan & Freek en Gerard Joling. De presentatie van het gala is in handen van Buddy Vedder en Romy Monteiro.

Het Kerst Muziekgala 2019 wordt op 22 december om 21.30 uur uitgezonden op NPO 1.

Bron: Blauw bloed. Beeld: Brunopress