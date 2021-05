Koningin Máxima draagt ingetogen, stijlvolle outfit tijdens Dodenherdenking

Nederland was dinsdagavond twee minuten stil voor alle slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen bij oorlogen en vredesmissies te herdenken. Kort daarna hield André van Duin een prachtige toespraak op de Dam in Amsterdam.

Hij sprak onder meer zijn dankbaarheid uit over het feit dat hij in vrijheid kan leven. Want ondanks de coronamaatregelen, vieren we onze vrijheid. “Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Want, het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend.” Net als Roxane van Iperen maakte ook André met zijn speech van veel indruk bij de kijkers thuis.

Advertentie

Bombardement

De presentator en komiek groeide op in de puinhoop van het bombardement in Rotterdam. De stad was druk bezig met de wederopbouw. “Op 14 mei 1940 werd de binnenstad door zo’n 60 Duitse bommenwerpers, in nog geen 20 minuten met de grond gelijk gemaakt”, vertelde hij. “Ruim 80.000 mensen werden dakloos, Ontelbare gewonden, en honderden doden… In nog geen 20 minuten. Der Luftwaffe, keerde tevreden huiswaarts.”