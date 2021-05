Máxima ontroert kijkers met lieve woorden voor Willem-Alexander

Haar vele functies, de kennismaking met Nederland, De Traan, de drie prinsessen: geen onderwerp bleef onbesproken in het verjaardagsinterview van koningin Máxima met Matthijs van Nieuwkerk. Maar vooral haar liefdevolle uitspraken over Willem-Alexander raakten de kijkers.

Ruim drie miljoen mensen zagen maandagavond het openhartige gesprek dat koningin Máxima ter ere van haar 50e verjaardag voerde met Matthijs van Nieuwkerk. Ze praatte in het interview vol passie over haar werk, haar gezin en natuurlijk haar man koning Willem-Alexander.

In de werkkamer van de koning – waar het interview werd opgenomen – staan veel privéfoto’s van het gezin, maar één foto viel presentator Matthijs van Nieuwkerk meteen op. Op de schouw tegenover haar bureau staat een prachtige zwart-wit foto die de presentator meteen opviel. Een “schalkse” foto noemde hij het.

Haar man heeft op de foto een schalkse blik, een beetje ondeugend, vindt Matthijs. “Maar hey, ik was er niet, dus dat is het jammere ervan.” 🤣 #maxima50 pic.twitter.com/WWSc13d9jY

Lieve woorden van koningin Máxima

Aan het einde van het gesprek haalt van Nieuwkerk opnieuw de foto aan en vraagt hij de koningin wat Willem-Alexander voor haar betekent. Een moment dat veel mensen ontroerde. Máxima antwoordde stralend: “Hij is mijn anker. Hij houdt me scherp, hij duwt mij en prikkelt me om echt mijn werk te doen, maar hij houdt me ook vast. Die combinatie vind ik fantastisch. We hebben het heel fijn samen, met onze kinderen. Hij is een hele goede vader, met heel veel humor.”

Hij is mijn anker. Hij houdt me scherp. Hij prikkelt me om mijn werk te doen. En tegelijkertijd houdt hij me vast. Mooi gezegd #Maxima — Sofie Varrewaere (@SofieVarrewaere) May 17, 2021

“Hij is mijn anker”, mooi. Mooi interview, mooie koningin, mooi mens. #Maxima50 — Mieke🦥 (@MiekPiek) May 17, 2021

Mooi de ingehouden emotie n.a.v de vraag wat betekent uw man voor u? Hij is mijn anker. Een mooier Nederlands woord en betekenis kun je niet bedenken. #trotseNederlander #maxima50 — Jvanrennes (@jvanrennes) May 17, 2021

“Willem-Alexander is mijn anker. Hij houdt mij scherp en hij houdt mij vast. Die combi is fantastisch.” Mooi gesprek vooral dankzij Koningin Maxima die zich openhartig maar ook kwetsbaar durfde op te stellen. #maxima50 pic.twitter.com/ZkZEXxKgca — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) May 17, 2021

#maxima50 wat ’n mooi interview. Goed gedaan allebei. Het mooiste moment: laatste vraag van Matthijs. Haar blik veranderde van 50-jarige, ervaren #koningin, moeder van grote dochters, in heel even nog dat meisje dat voor hem koos: “Hij is mijn anker”. Nog steeds. — pientertje (@PienterAs) May 17, 2021

Wat een prachtige vrouw in alle opzichten. En de woorden ‘hij is mijn anker’ ontroeren #maxima50 — Petra de Munnik (@Petravk) May 17, 2021

“Hij is mijn anker en houdt mij scherp!” zegt de Koningin over haar man. Dat is toch geweldig! #Maxima — Gijs van den Brink (@GijsvdBrink) May 17, 2021

Bron: NOS. Beeld: Brunopress