Koningin Máxima en prinses Mabel zetten zich samen in voor dit bijzondere project

Koningin Máxima en prinses Mabel hebben dinsdag een bijzonder gezamenlijk project op het programma staan. Samen vragen ze aandacht voor mentale gezondheid.

Het Tropenmuseum in Amsterdam is dinsdag en woensdag het decor voor de Conferentie voor Mental Health and Psychosocial Support, waar wordt gesproken over problemen en oplossingen rondom geestelijke gezondheid. Ook koningin Máxima en prinses Mabel vinden dit een erg belangrijk onderwerp en zijn dan ook bij de conferentie aanwezig.

Emotioneel onderwerp

Mabel is als voorzitter van de organisatie Girls Not Brides bij de conferentie aanwezig. Deze organisatie zet zich in tegen kindhuwelijken. Mabel zal dan ook een lezing geven over het belang van goede zorg nadat iemand geweld of een ramp heeft meegemaakt.

Voor koningin Máxima is mentale gezondheid ook een belangrijk en emotioneel onderwerp. Haar zusje Ines pleegde vorig jaar zelfmoord na jarenlang depressief te zijn geweest. Als eregast praat Máxima tijdens de conferentie over de noodzaak van goede psychische zorg in conflictgebieden.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP