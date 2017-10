Dít is waarom koningin Máxima haar mantel over haar schouders draagt

Het koningspaar trok vandaag het (regenachtige) land in, en wel in regio Eemland.

Máxima draagt voor de gelegenheid een nieuwe japon en mantel van het modehuis Natan.

Speels

Het is een bordeauxrode outfit, dat neigt naar donkerpaars. Máxima’s vilten relevé, de chique naam voor haar hoed die wat schuin op haar hoofd zit, is van het modemerk Fabienne Delvigne. Aan de mouwtjes van haar jurk zitten een soort veertjes, wat voor een speels effect zorgt.

Makkelijk bewegen

Maar waarom ze haar mantel zo half over haar schouders hangt? Hierdoor kan ze volgens de in royalty’s gespecialiseerde modeblogger Josine Droogendijk makkelijker handjes geven en zwaaien. “En ze kan hem buiten of binnen razendsnel aan- en uittrekken.” Het koningspaar bezocht vandaag verschillende plaatsen in de gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes en Bunschoten.

En de bijzondere mouwtjes:

Bron: AD. Beeld: ANP