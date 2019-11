Maxime Meiland laat alvast stukje van kerstmetamorfose in chateau zien

Nog maar 36 dagen tot kerst! Officieel moeten we natuurlijk wachten met de kerstversiering tot de sint het land uit is, maar de familie Meiland denkt daar anders over. Zij zijn alvast begonnen.

Het decoreren van het huis is het hele jaar door een van Martiens favoriete bezigheden. Met kerst kan hij zich dus helemaal niet inhouden. En hij niet alleen, want ook Maxime is al aan het versieren geslagen.

Kerstboom

Weken geleden deed de familie al kerstinkopen en ze hebben zich niet langer in kunnen houden met het versieren. In een vlog die Maxime maakte voor het tijdschrift Glamour laat ze zien dat de kerstboom al staat in het chateau. Het versieren van het chateau is natuurlijk te zien in de speciale kerstversie van het programma, maar Maxime laat in de video al een klein beetje zien. “Ik kan het gewoon niet laten, maar ik wil in elk geval al een beetje dit laten zien. Het wordt zo leuk”, vertelt ze enthousiast. Ook zegt ze dat er in de eetkamer een heel grote boom komt. Wij zijn heel benieuwd naar het resultaat…

Vanaf 5:05 laat Maxime de 1e kerstversiering in het chateau zien:

Bron: Show.nl. Beeld: ANP