Máxima draagt prachtig museumstuk naar verjaardagsfeest Deense kroonprins Frederik

De Deense kroonprins Frederik werd gisteren vijftig jaar en dat mocht gevierd worden. Vele buitenlandse gasten, onder wie veel royals, waren uitgenodigd voor het galadiner in Kopenhagen ter gelegenheid van zijn verjaardag.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren hierbij. Niet alleen zagen ze er beiden prachtig uit, achter de jurk van Máxima schuilt ook nog een leuk verhaal. Libelle TV-vlogster en Máxima-kenner Josine Droogendijk schrijft op haar website dat de jurk die ze droeg in de afgelopen weken nog te zien was op een expositie over Jan Taminiau in het Centraal Museum in Utrecht. Vorig weekend verdween het kledingstuk opeens, waardoor men al vermoedde dat Máxima de jurk aan zou trekken naar een bijzondere gelegenheid. En dat klopte dus: ze droeg ‘m dit weekend naar het galadiner dat werd georganiseerd voor de jarige Frederik.

Taminiau liet zich voor de jurk inspireren door het behang in de Japanse Zaal van Paleis Huis ten Bosch. Daarop zie je onder andere bamboe en kersenbloesem, wat je dus ook duidelijk terugziet in de jurk. Overigens was het niet voor het eerst dat Máxima deze jurk droeg. Eerder had ze ‘m aan tijdens het diner ter ere van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander, vorig jaar april.

Krijg je ook maar niet genoeg van de outfits van onze mooie koningin? Onze vlogster Josine Droogendijk showt een collectie van Máxima’s bijzondere vermaakte hoeden.

