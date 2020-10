Koningin Máxima laat kinderdromen uitkomen in knalroze pak

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander openen vaker de deuren van Paleis Huis ten Bosch voor bezoek, maar het is niet vaak dat er kínderen in het paleis rondlopen. Toch mocht de 9-jarige Dilşah het paleis betreden, voor een wel heel bijzondere reden.

Het meisje mocht namelijk een muziekaal privé optreden aan onze koningin geven.

Koningin Máxima laat kinderdromen uitkomen. Niet alleen door kinderen te ontvangen in Paleis Huis ten Bosch, wat al ontzettend indrukwekkend en memorabel voor hen moet zijn. Maar het paleisbezoek wordt nog mooier voor de uitgekozen kinderen, want zij krijgen de kans om een liedje ten gehore te brengen aan niemand minder dan de koningin zélf.

Optreden voor de koningin

En dat is niet zomaar, maar voor het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show. In de aflevering van aankomende zaterdag, zien we Dilşah, een muziektalent dat de mooiste liedjes op de ukelele spelen kan. In een filmpje, dat vrijdagmiddag gedeeld wordt op Instagram, krijgen we al een klein voorproefje van de aflevering. Te zien is dat koningin Máxima zeer onder de indruk is van de muziekkunsten van het meisje. Ze speelt niet alleen haar instrument, maar zingt er ook nog eens bij. “Wat zing je prachtig”, aldus de koningin.

Meer muziek

Koningin Máxima steekt niet onder stoelen of banken dat ze muziek belangrijk vindt voor kinderen. Ze zet zich dan ook al jaren in voor de stichting Méér muziek in de klas. Deze stichting heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland mogelijk te maken. Dit omdat volgens onderzoek muziek de ontwikkeling van kinderen zeer ten goede komt. Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas.

Knalroze pak

Voor de gelegenheid droeg koningin Máxima een opvallend kleurrijk pak in het knalroze. Om de outfit af te maken droeg ze er lichtroze pumps onder, en een klassiek horloge met zwarte band om haar pols. Hieronder kun je zien hoe prachtig dat haar staat. Onze koningin kan ook echt álle kleuren hebben, he?

Bron: Vorsten.Beeld: Brunopress