Normaal gesproken zien we koningin Máxima met een zijscheiding of lage knot. Donderdag ging de koningin voor een compleet andere coupe.

En ja hoor, ook dít stoere kapsel kan ze hebben.

Nieuw ingerichte werkkamer

Máxima had donderdag twee online-werkgesprekken vanuit haar nieuw ingerichte werkkamer (die kroonluchter!) in Paleis Huis ten Bosch. Ze woonde een belangrijke digitale VN-vergadering bij en tunede in bij de online-training ‘Helpen met geldzaken’; een training die medewerkers van financiële instellingen leert hoe geldproblemen ontstaan en waaraan ze die problemen kunnen herkennen.