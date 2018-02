Dít dragen koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de Olympische Spelen

De Winterspelen zijn begonnen vandaag en nu al hebben we zeker 4 medailles binnengesleept.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn als echte sportliefhebbers aanwezig in Zuid-Korea.

Heel gewoon

En ze zien er verrassend ‘gewoon’ uit. Sterker nog, als je niet beter zou weten als kijker, dan zie je niet dat dit ons koningspaar is. De twee royals dragen namelijk een grote oranje jas van ‘TeamNL’. Kortom: net als wat iedereen daar draagt. En dat is mooi om te zien. In de wereld van sport zijn we allemaal verbroederd.

En op de tribune:

Bron: Instagram. Beeld: ANP