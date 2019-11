Schattige video: Máxima ontvangt 10-jarige drummer op Huis ten Bosch

Máxima staat als erevoorzitter van Méér muziek in de klas voor muziekles als vast onderdeel op basisscholen. Daarom ontvangt de koningin in het NPO Zapp-programma Lang leve de muziek show muzikale kinderen bij haar thuis.

Een van die kinderen is de 10-jarige drummer Marijn. Hij bezocht Máxima in Huis ten Bosch om te praten over zijn passie voor muziek. Zaterdagavond om 18:25 is deze bijzondere ontmoeting te zien op NPO Zapp.

Advertentie

Drummen voor de koningin

Op het Instagram-account van het Koninklijk Huis werd alvast een voorproefje gedeeld. Te zien is dat Marijn zijn hele drumstel heeft meegebracht naar de koningin. “Wat een enorme machine is dit!” zegt Máxima als ze het instrument ziet staan. Marijn vertelt haar over zijn liefde voor drummen en speelt natuurlijk een stukje voor de koningin. De aandoenlijke video zie je hieronder.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP