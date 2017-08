Máxima voor het eerst weer in het openbaar sinds de begrafenis van haar vader

Máxima doorstaat een moeilijke periode met het recente overlijden van haar vader Jorge Zorreguieta. Vandaag verscheen ze voor het eerst sinds de begrafenis weer in het openbaar.

Met een grote lach op haar gezicht bezocht Maxima een daklozenopvang in Delft. Daar sprak ze met daklozen, sociaal buitengesloten mensen en vrijwilligers. Precies zoals we onze sympathieke koningin kennen.

Knalroze

De zomerse jurk die Maxima voor de gelegenheid aantrok, was net zo vrolijk als haar gezichtsuitdrukking. Knalroze staat de koningin beeldig: die kleur komt terug in haar jurk, schoenen én oorbellen.

Leukemie

Jorge Zorreguieta is op 8 augustus op 89-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. Op 10 augustus werd hij in Argentinië in besloten kring begraven. Jorge was al jarenlang ernstig ziek en onderging in november 2014 al een behandeling voor leukemie, die toen leek aan te slaan.

Bron: ANP. Beeld: ANP