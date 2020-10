Koningin Máxima voert openhartige gesprekken met borstkankerpatiënten

Als Koningin Máxima besluit dat ze ergens haar aandacht en tijd aan geeft, doet ze dat voor 100 procent, bleek vandaag maar weer eens toen zij de borstkankermaand opende in Den Haag. Haar gesprekken met de aanwezige patiënten en vrijwilligers zijn persoonlijk, openhartig en warm.

De Borstkankervereniging haalde opgelucht adem dinsdag: koningin Máxima zou toch komen om de opening van de borstkankermaand in te luiden en het jubileumboek Alles over borstkanker in ontvangst te nemen, geschreven door borstkankerchirurgen Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Hester Oldenburg. De koningin – geheel in toepasselijk roze – nam het dringende advies van premier Rutte serieus en stapte met een mondkapje uit de auto.

Aandacht

In een uur tijd luisterde de koningin naar een toespraak van de directeur van de borstkankervereniging (en ook Hare Majesteit stak haar hand op toen de zaal gevraagd werd wie er direct of indirect met borstkanker te maken had gehad), en ging daarna in gesprek met patienten en vrijwilligers.