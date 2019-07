Koningin Máxima straalt in opvallende gele jurk tijdens werkbezoek

Koningin Máxima heeft woensdag een dag vol werkbezoeken. Ze begon de dag met een bezoek aan stichting Met je hart en koos daarvoor een opvallende gele jurk.

De zomer is begonnen en dat is ook te zien in de kledingkeuze van onze koningin. Deze zonnige dagen draagt Máxima geen saaie, onopvallende outfits, maar jurken in felle kleuren.

Jurk van Natan

De gele jurk die ze vandaag draagt is volgens Modekoningin Máxima van Natan en droeg ze drie keer eerder. Maar hij staat haar nog altijd even prachtig:

Bron en beeld: ANP.