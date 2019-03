Máxima draagt oude Koningsdag-outfit opnieuw tijdens werkbezoek

Als koningin heb je zoveel kleding tot je beschikking dat je elke dag wel een andere outfit aan zou kunnen trekken. Maar sommige outfits zijn té mooi om na een keer in de kast te laten verstoffen.

Daarom koos Máxima voor een outfit die we eerder zagen.

Prachtige combinatie

Willem-Alexander en Máxima zijn pas net terug van hun skivakantie in Lech en stapten meteen alweer het vliegtuig in voor een werkbezoek in het Duitse Bremen. Voor dit bezoek is onze koningin haar kledingkast ingedoken en kwam ze een prachtige outfit tegen die ze op Koningsdag in 2017 ook al droeg. Toen stond de donkerblauwe met oranje outfit van Jan Taminiau haar fantastisch en dat is er met de jaren niet minder op geworden. Deze prachtige kleding kan ze wat ons betreft nog wel een keer aan:



Tijdens Koningsdag in 2017:

Bron en beeld: ANP.