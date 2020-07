Koningin Máxima over de lockdown: “Het was een waardevolle tijd samen”

Vrijdagochtend stonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun dochters Amalia, Alexia en Ariane weer voor de camera’s voor hun jaarlijkse zomerfotosessie. Tijdens de shoot lieten zij het een en ander los aan de pers.

Zo vertelde Máxima over de tijd samen met het gezin tijdens de lockdown.

Lockdown

Koninklijk Huis-deskundige Rick Evers laat op Twitter weten dat de koningin de lockdown als een ‘waardevolle tijd’ heeft ervaren. Ze vertelt tijdens het persmoment hoe haar moeder tijdens Máxima’s staatsbezoek aan Indonesië in Den Haag bleef om voor de prinsessen te zorgen. Bij terugkomst moest het gezin meteen in lockdown.

Qualitytime

In die periode heeft het gezin veel qualitytime gehad. “Er is gebakken, gelezen, spelletjes gedaan, maar ook heel veel gewerkt”, vertelt Máxima. De waardevolle tijd samen waardeert zij. “Er was tijd om naar elkaar te luisteren.” Willem-Alexander beaamt dit.

Buenos Aires

Koningin Máxima beseft goed dat het ook anders had kunnen lopen. De tijd die ze nu met haar gezin heeft kunnen spenderen, is haar veel waard. “Ik had niet willen weten hoe het me alleen in Buenos Aires zou zijn vergaan”, zegt ze over de lockdown.