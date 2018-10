Deze prachtige jurk en dít bijzondere sieraad draagt Máxima tijdens het staatsbanket

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn voor een staatsbezoek in Verenigd Koninkrijk. Ze werden door koningin Elizabeth getrakteerd op een luxe diner. Wat zou Máxima tijdens het staatsbanket dragen en misschien wel belangijker: zou Máxima de Stuart-diamant dragen?

Gisteravond verwelkomde koningin Elizabeth al haar gasten in de White Drawing Room in Buckingham Palace voor het diner dat diende als afsluiting van de eerste dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het Verenigd Koninkrijk.

De Stuart

Op deze speciale avond draagt Máxima een blauwe avondjurk met kleurverloop en broderie d’art van Jan Taminau. En jazeker: onze koningin draagt de blauwgrijze druppelvormige roosdiamant, die bekend staat als ‘De Stuart’. Ze draagt de prachtige diamant niet als broche of als ketting, maar zoals iedereen hoopte in de bekende Stuart-diadeem. Deze diamant is sinds 1690 in het bezit is van het Nederlands koningshuis. Ze draagt ‘De Stuart’ natuurlijk niet voor niets. Het was lang geleden een geschenk van de Britse koning en Nederlandse stadhouder Willem II aan zijn echtgenote koningin Mary II.

Na veertig jaar

Na de dood van koningin Mary II kwam deze kostbare diamant in het bezit van de Oranjes. Kenners beweren dat dit met veertig karaat een van de waardevolste stukken in de juwelencollectie van de Oranjes is. Al zeker veertig jaar lang lag de Stuart-diamant in de schatkast. Koningin Juliana droeg hem voor het laatst publiekelijk tijdens haar staatsbezoek aan Groot-Brittanië. Dit was in 1972.

Bron: RTL Nieuws & Modekoningin Maxima. Beeld: ANP