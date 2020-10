Van top tot teen: MÃ¡xima draagt prachtige rode outfit

Koningin Máxima was woensdagavond onaangekondigd aanwezig bij de ondertekening van het Muziekopleidersakkoord in TivoliVredenburg in Utrecht.

Vanwege het coronavirus was de aanwezigheid van de koningin niet van tevoren bekendgemaakt. Dat was voor de koningin geen reden om in haar kloffie bij deze gelegenheid te verschijnen. Máxima koos voor een prachtige rode outfit met bijpassende laarzen en tas.

Koningin Máxima en Meer Muziek in de Klas

Op Instagram vroegen een aantal bekende Nederlanders woensdag met een jeugdfoto ook al aandacht voor het ‘MuziekopleidersAkkoord’ dat vanavond in Utrecht werd ondertekend. Het akkoord staat voor een samenwerking van twaalf jaar tussen de stichting Meer Muziek in de Klas en pabo’s en conservatoria om meer aandacht te besteden aan muziekonderwijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas en was dus bij de ondertekening aanwezig:

Beeld: ANP