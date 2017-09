Het wordt haast saai: koningin Máxima weer prachtig op Prinsjesdag

Koningin Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Ook vandaag op Prinsjesdag ziet ze er stralend uit.

De japon van koning Máxima is er een met een klassieke a-lijn en hij is vervaardigd uit transparant brokaat, met grove bloemen in een aquamarijn kleur. Zij draagt een bijpassende kleine hoed. Ontwerper is Belgisch modehuis NATAN.

Ordelint en ster

Koningin Máxima draagt verder het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw. Koning Willem-Alexander draagt een jacquet met grijs vest met het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP