Koningin Máxima reageert geëmotioneerd op ongeluk tussen bakfiets en trein in Oss

Koningin Máxima reageert vol emotie op het verschrikkelijke nieuws dat vier kinderen zijn omgekomen bij een ongeluk tussen een bakfiets en een trein in Oss.

“Onze gedachten gaan uit naar alle families die vandaag hun kinderen hebben verloren in het verschrikkelijke ongeluk in Oss”, vertelt de koningin geëmotioneerd. “Mijn man en ik leven echt enorm mee. We hebben er geen woorden voor. Vreselijk. ”

Muziekonderwijs

Als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas is koningin Máxima vandaag aanwezig bij de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs Friesland in Schouwburg De Lawei in Drachten.

