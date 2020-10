Het mondkapjesadvies dat Mark Rutte Nederland heeft opgelegd, wordt in ieder geval al trouw opgevolgd door koningin Máxima. Vandaag is ze aanwezig om een boek in ontvangst te nemen ter ere van het 40 jarige bestaan van de Borstkankervereniging Nederland. Uiteraard doet ze dat in een prachtige roze jurk, waarmee ze de jaarlijkse borstkankermaand opent.

Het thema deze borstkankermaand is ‘Borstkanker heb je niet alleen’, waarbij er speciale aandacht is voor de rol van naasten en de impact van de ziekten op hen. Koningin Máxima schittert, zoals verwacht, in stijl met een knalroze jurk en bijpassende accessoires. Libelle’s online chef Barbara is bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig.

De look van Máxima

De koningin is nimmer op een modemisser te betrappen en ook vandaag zet ze tijdens de opening van de borstkankermaand haar beste (mode)beentje voor. In een creatie van Natan, een modehuis uit België waar onze koningin erg fan van is.