Laat het maar aan onze koningin over om elke keer weer voor de dag te komen. Speciaal voor de online uitreiking van de Appeltjes van Oranje 2020 trok Máxima een prachtig roze pak uit de kast.

Wie net als Máxima het roze pak van het Belgische modehuis Natan wil dragen, moet overigens wel diep in de buidel tasten. Het blijft natuurlijk Natan en die kledingstukken komen met een prijskaartje.

Máxima heeft een deel van haar kledingbudget dus weer op één van haar favoriete modehuizen losgelaten. Wie een kijkje neemt in de Natan webshop, ziet dat je de wijde Motus broek nog steeds kunt aanschaffen voor € 285,-. Wil je de set compleet maken? De Mia top in dezelfde kleur kost een luttele € 475,-.

Voor deze outfit, zonder de schoenen, komt onze koningin dus uit op een bedrag van € 760,-. Gelukkig kan het ook goedkoper. Wij vonden deze prachtige roze items voor je, zodat je de look van Máxima kunt overnemen:

Zoals je in onderstaande video en foto kunt zien is de outfit verder afgestyled met nudekleurige pumps, bloemen oorbellen en een bijpassende ketting.

Gisteren werd Máxima nog gespot in haar favoriete gele pak van Zara. Onze royalty reporter Rick was bij het werkbezoek aanwezig en vertelt je hoe het was én of we onze Royal familie dit jaar misschien wel op een camping gaan spotten.

