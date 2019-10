Dit is het bijzondere verhaal achter de roze sari van Máxima

Alle ogen waren gericht op koningin Máxima en haar sprookjesachtige jurk tijdens het staatsbezoek dat zij en koning Willem-Alexander brachten aan de Republiek India. De roze sari die ze daar droeg is niet alleen beeldschoon, er zit ook een bijzonder verhaal achter de jurk.

De jurk is gemaakt van een Indiase sari.

Avondjurk van Jan Taminiau

Josine Droogendijk schrijft op haar website Modekoninginmaxima.nl over de verhaal achter de jurk.

“Koningin Máxima heeft deze sari zelf gekocht tijdens het staatsbezoek aan India in 2007. Niet in New Delhi, maar in Jaipur. En de reizigers onder ons kennen de bijnaam van deze trekpleiser vast wel, want vanwege de roze gebouwen wordt Jaipur ook wel de roze stad genoemd”, schrijft Josine.

De Nederlandse ontwerper Jan Taminiau mocht 12 jaar later uiteindelijk de schaar zetten in het souvenir, om er een prachtige, assymmetrische avondjurk van te maken. Het resultaat is werkelijk waar sprookjesachtig en de kleur staat Máxima prachtig.

Staatsbezoek India

Op uitnodiging van president Ram Nath Kovind brengen koningin Máxima en koning Willem-Alexander van 14 tot en met 18 oktober een bezoek aan New Delhi, Mumbai en de staat Kerala.

Maandag begon het staatsbanket in New Delhi, waar Indiase president en zijn echtgenote Savita het Koninklijk Paar ontvingen in het presidentieel paleis.

Bron: Modekoninginmaxima.nl. Beeld: ANP