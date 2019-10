Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn momenteel in Japan bij de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito.

Tijdens het staatsbanket in het keizerlijk paleis in Tokio schittert Máxima in een prachtige bordeauxrode jurk.

Zigzag

De avondjurk met boothals en gouden zigzagpatroon is van Jan Taminiau, de favoriete Nederlandse ontwerper van koningin Máxima. Modejournalist Josine Droogendijk deelt op Twitter een foto van de mooie avondjurk van Máxima en schrijft: “Wat mogen we als land trots zijn op zijn talent!”

En weer straalt Máxima in een ontwerp van @JANTAMINIAU. Wat mogen we als land trots zijn op zijn talent! https://t.co/gOMkzNKzmn pic.twitter.com/yZfmEsBUEJ — Josine Droogendijk (@josineevers) October 22, 2019

Bron: Modekoningin Máxima. Beeld: ANP