Máxima droeg vandaag prachtige slippers (ondanks de stortregen)

Koningin Máxima was vandaag in Amsterdam om aanwezig te zijn bij LOEY Awards, de prijs voor beste online ondernemer van het jaar.

In bovenstaande video praat Josine over de kledingcombinaties van Máxima.

De koningin zag er prachtig uit in een japon van Zeus + Dione, laat onze eigen Máxima-vlogger Josine weten. Maar wat het meest opviel, was dat Máxima slippers droeg en dat in dat druiligere weer van vandaag.

Máxima op slippers en gekleed in een japon van Zeus + Dione. https://t.co/hH1Q5y9Ih4 pic.twitter.com/I88BGRz1Mr — Josine Droogendijk (@josineevers) 11 september 2017

Die heeft waarschijnlijk ontzettend koude voeten gehad, maar beeldig zijn ze wel.

Bron: ModekoninginMaxima.nl. Beeld: ANP en GettyImages.