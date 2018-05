Máxima steekt moeder van ontvoerde Insiya een hart onder de riem

Koningin Máxima heeft gereageerd op een open brief en emotionele videoboodschap van de moeder van de ontvoerde Insiya. Nadia Rashid vroeg de koningin gisteren om aandacht voor de zaak rondom haar dochtertje.

‘’Ik vraag u om de zaak van Insya niet te vergeten en daar waar u in de gelegenheid bent, deze onder de aandacht te brengen. Aanstaande Moederdag leef ik in de hoop dat ik nooit meer een Moederdag zonder haar, mijn dochter zal spenderen. En hoop doet leven’’, zegt Nadia in haar videoboodschap.

Gekidnapt

Die verstuurde ze tegelijk met een open brief aan koningin Máxima. Een brief ‘van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens’, aldus Nadia. Het is de tweede keer dat Nadia Moederdag moet doorbrengen zonder haar dochtertje. Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer en ontvoerd naar India. Daar woont ze nu met haar vader Shehzad H.

‘’Schrijnend gemis’’

Volgens de Telegraaf heeft Máxima met medeleven op de brief gereageerd. De koningin laat via de Rijksvoorlichting weten. ‘’Het is – in het bijzonder op Moederdag – verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend.’’

Persoonlijke reactie

De koningin stipt volgens de krant aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken boven op de zaak van Insiya zit om de kwestie tot een goed einde te brengen. ‘Buitenlandse Zaken blijft regelmatig aandacht vragen voor het ingediende teruggeleidingsverzoek en zowel India als Nederland zet zich in om contact tussen moeder en dochter tot stand te brengen.’ Nadia zal ook nog een persoonlijke reactie van de koningin ontvangen, aldus de RVD.

Bron: Telegraaf. Beeld: Getty Images