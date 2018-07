Máxima straalt in oranje outfit in Curaçao

Curaçao staat bekend als een zonnig oord, maar gister was dit helaas niet het geval: tijdens een bezoek aan het eiland in de Caribische zee kregen Willem-Alexander en Máxima een flinke stortbui over zich heen.

Dit mocht de pret echter niet drukken: onze koningin was namelijk het stralende middelpunt in een fleurig oranje jurkje.

Feestdag

Máxima zag er hartstikke feestelijk uit, en dat was niet voor niks: in Curaçao werd gister namelijk de Dia di Bandera gevierd. Op deze feestdag (ook wel bekend als de Dag van de Vlag) wordt herdacht dat op 2 juli 1951 de Eilandsraad van Curaçao voor het eerst bijeen kwam.

Bliksembezoek

Rond drie uur gistermiddag (plaatselijke tijd) arriveerde het koninklijk paar voor een bliksembezoek aan het eiland. Slechts 27 uur nadat ze aankwamen vlogen ze weer terug naar Nederland. Een langer bezoek was niet mogelijk omdat de koning woensdag een werkbezoek moet brengen aan Nijmegen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP