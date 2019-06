Máxima stralende middelpunt tijdens staatsbezoek aan Ierland

Koningin Máxima is het staatsbezoek aan Ierland vandaag stijlvol begonnen: ze maakte haar entree in een jurk van haar favoriete ontwerper Claes Iversen met een wel héél bijzonder detail.

De mouwen van de jurk waren namelijk behangen met prachtige gouden sieraden, die de outfit een ‘Griekse touch’ gaven.

Ontmoeting met president

Het koningspaar is op uitnodiging van de populaire president Michael D. Higgins naar Ierland gekomen. Higgins is vorig jaar begonnen aan zijn tweede ambtstermijn. Het is voor de Ieren het tweede koninklijke staatsbezoek in een maand tijd. In mei bracht het Zweedse koningspaar ook al een bezoekje aan Ierland.

En naast een Afrikaanse ook een Griekse touch! Mooi werk weer van @Claes_Iversen! https://t.co/puOEKfAhg0 pic.twitter.com/xM7bA8hpfe — Rick Evers (@RickEversRoyal) 12 juni 2019

