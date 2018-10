Hooggespannen verwachtingen: draagt Máxima vanavond 'De Stuart'?

Vandaag start het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het Verenigd Koninkrijk. En het is een interessante dag voor juwelenliefhebbers, want de kans is groot dat Máxima tijdens het staatsbanket ‘De Stuart’ zal dragen.

De Stuart is een diamant van bijna veertig karaat en het meest waardevolle stuk uit de juwelencollectie van het koninklijk huis. Stadhouder en Britse koning Willem III kocht het in de 17e eeuw voor zijn vrouw Mary Stuart, dus volgens kenners is er geen beter moment om de diamant tevoorschijn te halen.

40 jaar geleden

En het wordt wel weer eens tijd, want volgens de NOS is het ruim veertig jaar geleden dat De Stuart in het openbaar gedragen werd. Koningin Juliana was de laatste koningin die de diamant showde, eveneens tijdens een staatsbezoek aan onze westerburen in 1972. Ze droeg hem in een diadeem.



Juliana met het diadeem en de diamant op haar verjaardag in 1962.

Knots van een steen

Máxima droeg in mei dit jaar tijdens een staatsbezoek aan Luxemburg al wél het diadeem, maar liet de diamant in de koninklijke kluis liggen. Liefhebbers hopen dat de knots van een steen vanavond wél op haar hoofd zal prijken. Of zal ze hem misschien als broche of ketting dragen? Dát weten we vanavond om 21.00 uur als het staatsbanket bij Queen Elizabeth van start gaat.

Máxima tijdens het staatsbanket in Luxemburg (mei, 2018).

Bron: NOS. Beeld: ANP