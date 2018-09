Máxima werd ooit om deze grappige reden van een terras weggestuurd

Je mag dan wel koningin zijn: toch kun je niet overal alles maken. Dat blijkt maar weer uit een verhaal dat nu rondgaat over Máxima.

Ze at namelijk ooit een ijsje in Wassenaar, samen met haar drie dochters. Maar ze zat met een ijsje van Luciano op het terras van horecazaak MeGusta!. Een medewerkster wees hen op de fout die ze maakten.

“Mevrouw, het is echt niet de bedoeling dat u ijsjes hier eet”, zei een medewerkster van het terras. Ze had geen flauw idee tegen wie ze het had.

“Sorry,’’ stamelde koningin Máxima. ,”Ik had het niet gezien, we gaan alweer.” Samen met Amalia, Alexia en Ariane vertrok ze naar een ander plekje. Toen de serveerster eenmaal binnen in de zaak kwam, wezen haar collega’s haar op het voorval. Ze hoorde toen van haar collega’s wie ze precies had weggestuurd.

Hoewel het een beetje een blunder is, snapt een collega van het meisje haar ook wel weer. “Tja, als je mevrouw De Vries wegstuurt, omdat ze op ons terras geen ijsje mag eten, waarom zou je mevrouw Van Oranje dan wel laten zitten?’”.

Bron: AD. Beeld: ANP