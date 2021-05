Een moestuin onderhouden, de hele dag in de natuur keuvelen en als kers op de taart je eigen verbouwde groente en fruit eten: het klinkt als een droom. Er is alleen een nadeel: je hebt een heleboel geduld nodig. Want wie vandaag zaait, kan vaak pas maanden later oogsten. Maar met déze groente, is dat een ander verhaal.

Het proces van zaaien tot oogsten kan behoorlijk lang duren. Voor tomaten en wortelen heb je zo’n drie maanden geduld nodig, voor aardappelen een maand of vijf en voor appels of peren zelfs jaren. Voor de impulsievelingen onder ons is dat een zware taak. Want als je begint aan je moestuin, wil je er ook zo snel mogelijk van kunnen genieten. Toch?

Gelukkig is er ook goed nieuws. Het is namelijk mogelijk. Er zijn namelijk groente- en fruitsoorten die in een paar weken van zaadjes kunnen uitgroeien tot heuse kroppen en vruchten.

Mei

Maar dan moet je wel zo snel mogelijk planten! En het liefst nog in de maand mei. Mei is namelijk de ideale maand om je moestuin aan te leggen. De lente is in mei namelijk in volle gang en groen ontwikkelt zich snel in deze periode. Er is voldoende regen (vooral nu) én de nodige dosis zon. Ideaal dus om wat gezonde lekkernijen te laten ontkiemen.

Spinazie

Maar wat moet je nou zaaien als je in deze zomer nog van jouw oogst wil genieten? Wij hebben de ideale groente gevonden: spinazie! Deze groene blaadjes zijn niet alleen hypergezond (ijzer, calcium, magnesium – je kent het wel), maar ook groeien ze behoorlijk snel.

Daarbij kun je spinazie beter voor de zomer planten dan in de zomer. Als je deze groente aan je moestuin toevoegt in het hoogseizoen, heb je namelijk grote kans op doorschieters. Dit houdt in dat de zaadjes te snel ontkiemen, waardoor het plantje dat ontstaat nauwelijks blad zal groeien. Niet zo lekker dus.

Spinazie zaaien kan dus veel beter op een ander moment. En wel nu. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is plantenvoeding en scherpzaad. Dit is spinaziezaad dat perfect is voor het voorjaar.

Zaaien

Meng eerst een beetje plantenvoeding door de aarde waar je je spinazie wil planten. Spinazie groeit het best in de halfschaduw. Leg de spinaziezaadjes vervolgens ongeveer 5 centimeter uit elkaar en bedek ze met iets minder dan een centimeter aarde.

Geef de spinazie regelmatig water, tenzij het regent. En als er blaadjes vormen, bewater de spinazie dan onder het blad, rechtstreeks bij de wortel.

Oogsten

Na een week of zes zullen de blaadjes zo’n zes centimeter en donkergroen zijn. Dan is het tijd om te oogsten. Snijd de bladeren met een mesje van de plant, vlak onder de bladaanzet. De rest van de plant kun je laten staan en met een week of drie kun je weer oogsten.

Eten

Zo zie je dat je slechts zes weken na het planten van je spinazie, kunt genieten van groente uit je eigen moestuin. Want als je nu zaait, heb je begin juli een heerlijk biologisch maaltje.

Is spinazie echt de heilige graal bij een ijzertekort? Wij leggen het je uit.

Bron: Groei.nl. Beeld: Getty Images.