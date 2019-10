Máxima trotseert het herfstweer met opvallende ketting

Dat koningin Máxima een groot fan is van het Belgische modehuis Natan, moge inmiddels wel duidelijk zijn. Haar kledingkeuze dinsdag voor de jaarlijkse ScienceMakers Awards kwam dan ook niet helemaal uit de lucht vallen, maar het accessoire dat ze bij haar jurkje droeg wél.

De koningin werd namelijk gespot met een opvallend grote ketting om haar nek. Waar de ketting van is, is niet bekend, maar één ding is zeker: het accessoire staat perfect bij de outfit van Máxima.

Zonnestraaltje

Máxima trotseerde woensdag weer en wind om de uitreiking van de ScienceMakers Awards in het spoorwegmuseum bij te wonen. Hoewel het allesbehalve lekker weer was, had de koningin zoals altijd een grote lach op haar gezicht en arriveerde ze vrolijk bij het Utrechtse museum.

Wetenschap en technologie

Het is de vijfde keer dat de zogeheten ScienceMakers Awards worden uitgereikt. De prijzen gaan naar jongeren van 10 tot 18 jaar die het afgelopen jaar nationale of internationale wedstrijden hebben gewonnen op het gebied van wetenschap en technologie. Door de awards uit te delen hoopt de organisatie de prestaties landelijk zichtbaar te maken en daarnaast het belang van techniekonderwijs en het herkennen en motiveren van talent te promoten.

Expositie

Máxima woonde niet alleen de uitreiking bij, maar bezocht ook de bijbehorende expositie van de ScienceMakers. Daarnaast sprak ze met de jonge prijswinnaars over hun onderzoeken, uitvindingen en concepten.

