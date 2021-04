Koning Máxima (49) bracht woensdag een werkbezoek aan een school in Rotterdam. Ook de koningin heeft haar wintergarderobe nog niet naar zolder gedaan en verscheen in een mooie geruite jas die ze ook aan het begin van de winter al eens uit de kast trok.

Koningin Máxima bezocht woensdag pilotprojecten rond sneltesten in het onderwijs en bedrijfsleven en bezocht daarvoor de Valentijnschool in Rotterdam-Delfshaven en petrochemiebedrijf Huntsman Holland BV in Rotterdam-Botlek. Voor dat bezoek koos ze voor een bekende geruitje jas die ze ook in november vorig jaar al droeg naar een werkbezoek.

Advertentie

Máxima in geruite jas

De vrolijke geel-blauw geruitje jas van een van haar favoriete ontwerpers Natan combineerde ze met een donkerblauwe pantalon en een coltrui in dezelfde kleur. Net een andere combinatie dan met de gele outfit waar ze een paar maanden geleden voor koos:

Máxima in de jas in november 2020:

Net zo’n leuke geruite jas als de koningin shoppen? Wij hebben de leukste op een rijtje gezet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nouveau.nl. Beeld: BrunoPress.