Máxima zou deze liedjes hebben gezongen op de uitvaart van haar zus

Koningin Máxima heeft iets prachtigs gedaan op de begrafenis van haar jongste zus, Inés Zorreguieta. Volgens een aanwezige zong ze twee liedjes.

Die aanwezige is mode-ontwerper Benito Fernández, van wie Máxima regelmatig kleding draagt.

Knocking on heaven’s door

Aan de Argentijnse krant La Nacion vertelt hij dat de koningin Is this love van Bob Marley en Knocking on heaven’s door van Bob Dylan ten gehoren bracht. Dat laatste nummer zou Máxima volgens Fernández vorig jaar ook op de begrafenis van haar vader, Jorge Zorreguieta, gezongen hebben.

Witte bloemen

Verder worden er nog meer details over de uitvaart onthuld. Zo zouden Máxima en haar broer Martin een toespraak hebben gehouden voor een kleine kring naasten, voordat de rest van de genodigden binnenkwam. Op de kist, die La Nacion omschrijft als donkergekleurd en van hout, hebben de Oranjes naar verluidt een boeket witte bloemen gelegd.

Bron: La Nacion. Beeld: ANP

Libelle’s royalty-expert Coks vertelt meer over Inés Zorreguieta: